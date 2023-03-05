Boş barakada yangın çıktı 3. Sayfa Haberleri Boş barakada yangın çıktı Kocaeli'de boş barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Boş barakada yangın çıktı KOCAELİ - Kocaeli'de boş barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi 214. Sokak'ta boş barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple barakadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kısa sürede kontrol altına aldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kocaeli İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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