NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Göre beldesinde bulunan boş arazide bir vatandaş,parçalanmış cesedi fark edince durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede parçalara ayrılmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü tespit edildi. Nevşehir Devlet Hasatnesi morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğu yapılan otopsi sonucu belirleneeck.

Olayla ilgili çaplı soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa