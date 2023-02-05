Boş arazide bulunan şüpheli paketten 242 gram metamfetamin çıktı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş arazide bulunan poşetten 242 gram metamfetamin ele geçirildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş arazide bulunan poşetten 242 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Yeni Mahallesi'nde boş arazide bulunan şüpheli paket içerisinde yaptığı aramada 242 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisin yapılan araştırma sonucunda paketi bırakanın M.S. olduğu tespit edildi. M.S. adlı şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Hatay 3. Sayfa Haberler

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