Boruların içine gizlenmiş 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te polis tarafından durdurulan bir araçta bulunan boruların içerisine gizlenmiş halde 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi. Gaziantep'te polis tarafından durdurulan bir araçta bulunan boruların içerisine gizlenmiş halde 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi. Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik suçların engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda uygulama noktasında durdurulan ve narkotik dedektör köpeği Onix'in tepki verdiği bir araçta yapılan aramada, 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Narkotik Haberler

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