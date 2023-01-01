Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boruda sıkışan gaz patladı: 1 işçi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Boruda sıkışan gaz patladı: 1 işçi yaralandı

Kastamonu boruda sıkışan gazın patlaması neticesinde 1 işçi yaralandı.

Kastamonu boruda sıkışan gazın patlaması neticesinde 1 işçi yaralandı.

Olay, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boruda sıkışan gazın patlaması neticesinde Muhammet A. isimli çalışan sol bacağının diz bölgesinden yaralandı. Olayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri patlama yaşanan yerde soğutma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammet A., Kastamonu Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu İtfaiye Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title