Bornova'da villadan ziynet eşyası ve para çalan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir villadan ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin çaldığı değeri 5 milyon lira olan ziynet eşyası ve 42 bin 400 lira ile muhtelif ev eşyaları ise İstanbul ve İzmir'de yapılan aramalar sonucu bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir villadan ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir villadan gerçekleştirilen hırsızlık konusuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli olaydan sonra saklandığı yerde suçüstü yakaladı.

Şüphelinin çaldığı toplam 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 42 bin 400 lira ile muhtelif ev eşyaları ise İstanbul ve İzmir'de yapılan aramalar sonucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.