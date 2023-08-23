Bornova'da soygun yapan şüphelilere yakalama kararı çıkarıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 iş yerinden soygun yapan ve serbest kalan şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin kimlikleri tespit edilmiş ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir gecede 3 iş yerinden soygun yaptıktan sonra yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece serbest kalan şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz çarşamba gecesi, çalıntı bir motosiklet ile önce bir pide salonundan bağış kutusu, dizüstü bilgisayar ve kasadaki bir miktar para ile iş yeri içerisindeki motosikleti çalarak kaçan 2 şüpheli, daha sonra otomatik kepengi zorlayarak açıp içeriye girdikleri tekel bayisinden 200 bin lira ile 2 cep telefonu çalmıştı. Son olarak bir mahalle bakkalının kapısını kırarak içeriye giren şüpheliler, buradan da kahve, çakmak, yazarkasa fişi ve şarj makinesini çalmıştı. 3 farklı iş yerlerinden geçekleştirilen soygun anlarının güvenlik kameralarına inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri E.D. ve Y.A.Y.'yi kıskıvrak yakalamış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest kalmıştı.

Yakalama kararı çıkarıldı

Şüphelilerin serbest kalmasının ardından çalışma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Polisin şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - İZMİR