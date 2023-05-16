Bornova'da sanayi sitesinde yangın paniği
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Bornova'da sanayi sitesinde yangın paniği İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Bornova'da sanayi sitesinde yangın paniği
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar şehrin farklı noktalarından görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa