Bornova'da Drift Gösterisi Faciası

İzmir'in Bornova ilçesinde drift yapan araçları kaydeden bir vatandaş, kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yere savruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı kişinin sağlık durumu iyi, ancak olayda güvenlik önlemleri bulunmamaktaydı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, drift yapan araçları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yere savruldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi'ndeki boş bir alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup otomobil tutkunu drift yapmak için bir araya geldi. Araçların tehlikeli manevralarını izleyen kalabalık arasında bulunan bir kişi, cep telefonuyla gösteriyi kaydetmek istedi. Ancak drift yapan otomobillerden biri kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu alana yöneldi. Aracın çarptığı vatandaş savrularak yere düştü. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayda yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tehlikeli gösterinin yapıldığı alanda hiçbir güvenlik önlemi alınmamış olması ise dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
