Bornova'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

İzmir'in Bornova ilçesinde girdiği market sahibinin oğlunun arkadaşı gibi davranarak alışveriş yapan ve ücreti IBAN ile göndereceğini söyleyen dolandırıcı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Bu yöntemi alışkanlık edinerek birçok yerden benzer dolandırıcılıklar yaptığı da belirlenen şüpheli, marketin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Olay 24 Aralık günü öğle saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İçeri giren O.S. (26), market sahibi N.K.'nin oğlunun arkadaşı olarak kendisini tanıtıp, 15 paket sigara, iki şişe viski ve bir şişe rakı almak istediğini, ücreti de IBAN ile oğluna göndereceğini söyledi. Bu esnada iş yeri sahibinin bir anlık dikkatsizliği esnasında marketten ayrılan O.S., kayıplara karıştı. O anlar da marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis çalışma yaptı, kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından market sahibi N.K., Bornova 100'üncü Yıl Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Olayın güvenlik kamerasını izleyen ve saha araştırması yapan polis ekipleri, şüpheli O.S.'nin yerini tespit etti ve kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemesinde daha önce de benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR