Bornova'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından bir kişi tabancayla yaralandı ve olay yerinden kaçan şüpheli polis tarafından aranıyor.