Borcunu vermeyen arkadaşının evini kurşunladı 3. Sayfa Haberleri Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle ev kurşunlayan şahıs yakalandı. Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle ev kurşunlayan şahıs yakalandı. Olay, Bahçeler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S., 2 ay önce borç verdiği arkadaşı H.A'nın evine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda M.S'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Yakalanan şahıs ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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