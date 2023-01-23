Borcunu vermeyen arkadaşının evini kurşunladı
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Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle ev kurşunlayan şahıs yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle ev kurşunlayan şahıs yakalandı.
Olay, Bahçeler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S., 2 ay önce borç verdiği arkadaşı H.A'nın evine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda M.S'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Yakalanan şahıs ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa