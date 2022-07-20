Borcunu ödemek istemeyen şahıs 4'üncü kattan atladı

Ağır yaralanan arkadaşlarını öylece bırakıp paralarla gittiler

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahısların para kavgası feci bitti. Borçlu şahıs, parayı ödemek istemeyince 4'üncü kattan paralarla birlikte atlayarak kaçmak istedi. Vücudunda kırıklar oluşan kişi ağır yaralanırken, durumdan faydalanan arkadaşları paraları alıp kayıplara karıştı.

Olay, Esenyurt İstiklal mahallesinde akşam üzeri sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek davası bulunan yabancı uyruklu şahıslar, 4'üncü katta bulunan apartman dairesinde buluştular. Borçlu şahısla, alacaklı şahıslar miktar konusunda anlaşamadı. Aralarında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra boşluktan istifade eden borçlu şahıs, yanındaki miktar para ile 4'üncü kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yere sert düşen şahsın vücudunda kırıklar oluştu.

Parayı alıp kaçtılar

Arkadaşlarının düştüğü gören şahıslar, aşağıya inip poşet içinde bulunan parayı alarak olay yerinden uzaklaştılar. Hareketsiz bir şekilde beton zeminde kalan borçlu ise çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım istedi. Olayı gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adamın düştüğü yerden itfaiye yardımıyla ambulansa indirildi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.