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Borcunu isteyince canından oldu

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Borcunu isteyince canından oldu Borcunu istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüGAZİANTEP Gaziantep'te 22 yaşındaki genç, borcunu istediği yakın arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Borcunu isteyince canından oldu

Borcunu istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

GAZİANTEP Gaziantep'te 22 yaşındaki genç, borcunu istediği yakın arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Karayılan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Eyüp Subaşı, yakın arkadaşı Bayram S.'den alacağı parayı istedi. Borcunu vermeyeceğini söyleyen Bayram S. ile Eyüp Subaşı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında eline pompalı tüfek alan Bayram S., borcunu vermeyi reddederek yakın arkadaşı Eyüp Subaşı'na iki el ateş etti.

Ağır yaralandı, hastanede kurtarılamadı

Karın ve kasık bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 22 yaşındaki Eyüp Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze acılı aileye teslim edildi

Borcunu istediği arkadaşı tarafından öldürülen gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı Bayram S.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep Subaşı Eyüp 3. Sayfa Haberler

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