Borcunu istedi, 7 yerinden bıçaklandı

Samsun'da borç verdiği kişiden alacağını isteyen bir esnaf bıçaklanarak yaralandı.

Samsun'da borç verdiği kişiden alacağını isteyen bir esnaf bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya alım satımı yapan B.A. (52), S.C.'ye verdiği borç parayı geri istedi. S.C. kendisinden borcunu isteyen B.A.'ya çıkan tartışma sonucu bıçakla saldırdı. Vücudunun 7 yerinden yaralanan B.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan S.C.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN