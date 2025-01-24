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Borçtan Dolayı Gözaltına Alınan Genç Kız Tutuklandı

Borçtan Dolayı Gözaltına Alınan Genç Kız Tutuklandı
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Samsun'da gözaltına alınan 24 yaşındaki C.S.Y., borcundan dolayı mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Samsun'da yolcu otobüsünde gözaltına alınan 24 yaşındaki genç kız, borcundan dolayı mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 10 günlük hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıkınca tutuklandı. Genç kız ağlayarak cezaevine gitti.

Artvin'de ikamet eden C.S.Y. (24) adlı genç kız, sağlık sorunlarından dolayı Samsun'a hastaneye geldi. Samsun'da hastane çıkışı yolcu otobüsü ile Artvin'e geri dönmek için yola çıkan C.S.Y.'nin hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Canik ilçesinde gözaltına alındı. Bugün sevk edildiği Samsun Adliyesinde işlemlerinin ardından tutuklanan genç kız, Samsun Kapalı Cezaevine götürülürken, "Cezaevine gireceğim, sabıkam olacak. Artık kimse beni işe almaz" diye gözyaşı döküp ağladı.

C.S.Y.'nin cep telefonu faturasından dolayı borcu olduğu, bu borcu ödeyemeyince hakkında yasal işlem başlatıldığı ve işe girip çalışmaya başlamasına rağmen mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 10 gün disiplin hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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