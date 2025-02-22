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Borç Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: Ferhat D. Tutuklandı

Borç Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: Ferhat D. Tutuklandı
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İzmir'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Eren Karaman'ı silahla yaralayan Ferhat D., yakalanarak tutuklandı. Olayın detayları ve kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de alacak verecek mevzusu yüzünden çıkan kavgada Eren Karaman'ı silahla vurarak ağır yaralayan Ferhat D. tutuklandı. Olayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 20 Şubat Perşembe günü 02.45 sıralarında Buca ilçesi 687/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eren Karaman (18), kendisine borcu olduğunu iddia eden Ferhat D. (20) ile sokakta buluştu. İkili arasından başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Borç meselesi yüzünden çıkan kavgada Ferhat D. yanında bulunan silahla ateş ederek Karaman'ı göğsünden ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı. Silahlı kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eren Karaman ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı. Şehir Hastanesine sevk edilen ağır yaralı gencin tedavisine devam ediliyor.

Çatıda saklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Sam Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Karaman'ı silahla vurarak ağır yaralayıp kaçan Ferhat D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kaçan zanlıyı bulmak için güvelik kameralarını izleyen polis ekipleri, Ferhat D.'nin Torbalı ilçesi Çaybaşı köyünde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese yapılan operasyonda suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. polisteki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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