Borç meselesi yüzünden çıkan kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı

KAVGANIN NEDENİ BORÇ MESELESİ İDDİASI

Kavgaya karışan V.Ö.'nün polisteki ifadesinde olay günü Ali Keser'den alacağını istediğini belirterek, "Ben oto galeri işi yaparım. Aynı işi yaptığımız komşu esnaf Ali Keser'in bana yaklaşık 1,5 aydır ödemediği borcu vardı. Olay günü öğle saatlerinde kendisini telefonla arayarak alacağımı istedim. Bana, 'Bir yerden para bekliyorum, gelince vereyim' dedi. Ben de kendisine 'Ben parayı başkasına değil, sana verdim. Bana olan borcunu öde' deyince 'Sen benimle nasıl böyle konuşursun, bende kimsenin parası kalmaz, bekle geliyorum konuşalım' dedi. Bir süre sonra ben iş yerimde kardeşim F.Ö. E.G. ve İ.B. ile birlikte otururken Ali Keser yanında M.B. ile birlikte iş yerime geldi. Bana, 'Geç karşıma konuşalım' dedi. Bu şahsın belinde silaha benzer bir şişkinlik vardı. Sonrasında 'Senin benimle ne derdin var. Ben sahtekar mıyım. Benden para istemen zoruma gitti' dedi. Ben de alttan alarak, 'Sahtekar olsan zaten ticaret yapmazdım. Sen bizim büyüğümüzsün saygısızlık etmek islemem ama benim paramı ver' dedim" dedi.

V.Ö. bu konuşmaların ardından Ali Keser'in tehdit ettiğini arkadaşlarının araya girmesiyle tartışmanın sona erdiğini söyledi. Akşam saatlerinde ise kardeşi F.Ö.'nün kavga ettiğini duyup olay yerine geldiğini anlatan V.Ö., ifadesinde, "Aynı gün akşam saat 19.00 sıralarında kendi aracımla çevre yolunda seyir halindeyken kardeşim F.Ö.'nün eşi beni arayıp F.Ö.'nün kavga ettiğini söyledi. Ben de hemen aracımla olayın olduğu yere gittim. Kardeşlerimin kavga etliğini görünce ben de Ali Keser ile kavga ettim. Kendisiyle yumruk tekme tokat kavga ettik. Bende de, Ali Keser de de herhangi bir silah, sopa benzeri bir cisim yoktu. Bizi ayırdılar. Yolun karşısına getirildik. Kardeşim F.Ö.'nün yüzündeki kanları görünce ve Ali Keser yolun karşısından hala bize hakaret edince ben ve diğer kardeşim B.Ö. karşıya geçtik. Kardeşime sopalarla vurduklarını görünce ben de Ali Keser'e vurdum. Sonrasında olay yerindeki kalabalık bizleri ayırdı ve hastaneye götürüldük. Bu kişilere ben ve kardeşlerim F ile B.'nin dışında kimse vurmadı. Benim yakınlarım olayı durdurmaya çalıştılar. Kavga esnasında Ali Keser ve Furkan Keser'in ellerinde sopa gördüm. Kardeşimi sopa ile darbettiklerini gördüm. Kavga esnasında bana da sopa darbesi geldi. Ben kavga esnasında herhangi bir cisim kullanmadım. Olaydan iki gün sonra Ali Keser aracıyla iş yerimin önünden geçerken bana el kol hareketi de yaptı. Sonrasında bu şahıs bana hakaret etmeye ve tehdit etmeye devam etti. Beni darbeden, tehdit ve hakaret eden Ali Keser'den şikayetçiyim" dedi.

Hastaneye kaldırılan kardeşlerden F.Ö. ve B.Ö.'ye de 'basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandıkları' belirtilen rapor verildi.