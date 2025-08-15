Borç Krizi Tüfeğe Yansıdı: Arkadaşının Evine Ateş Açtı

Samsun'da bin 400 lira alacağı için arkadaşının kaldığı eve gelip taşkınlık yaptığını öğrenen bir kişi, borçlusunun evine tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde M.K., bin 400 lira borcu olan arkadaşının kaldığı eve gelerek taşkınlık yaptığını öğrendi. Olaydan bir gün sonra M.K., borçlusunun evine tüfekle ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken M.K. kaçtı.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.K., "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN