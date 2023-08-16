Borç-alacak kavgasında 1 kişi yaralandı

Güres Caddesi'nde çıkan borç-alacak tartışması sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet Yeşilel bıçak darbeleriyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

alacak nedeniyle çıkan sopa ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Güres Caddesinde meydana geldi. Cadde ortasında iki grup arasında çıkan borç- alacak tartışması, kısa sürede sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Yeşilel, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yeşilel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)