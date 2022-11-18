Bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye'den "karı-koca" kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan'la... 3. Sayfa Haberleri Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye'den "karı-koca" kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan'la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye'den "karı-koca" kılığında beraber geldikleri firari PKK/ Ypg mensubu Bilal Hassan'la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühürlü belgenin asılsız olduğu anlaşıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstiklal Caddesi Suriye YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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