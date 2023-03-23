Bombalı saldırının faili Şanlıurfa'da yakalandı
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2019 yılında Suriye'nin Azez kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısının faili Şanlıurfa'da yakalandı.
2019 yılında Suriye'nin Azez kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısının faili Şanlıurfa'da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında Suriye'nin Azez kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısında patlayıcı düzeneğini hazırlayan Ziyat Şaban isimli PKK/YPG'li teröristin sınırı geçerek Suriye'ye kaçmak istediği bilgisini aldı. Teröristi takibe alan ekipler, Viranşehir Caddesi üzerinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan terörist emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa