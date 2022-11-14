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Bombalı saldırı sonrası beton saksılarda bulunan ağaçlar İstiklal Caddesi'nden kaldırılıyor

3. Sayfa Haberleri

Bombalı saldırı sonrası beton saksılarda bulunan ağaçlar İstiklal Caddesi'nden kaldırılıyor İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle beton saksılar ve ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

Bombalı saldırı sonrası beton saksılarda bulunan ağaçlar İstiklal Caddesi'nden kaldırılıyor

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle beton saksılar ve ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle beton saksılar ve ağaçlar kaldırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı. Ekipler saksılardaki bitkileri ve ağaçları sökerek kamyona koydu. Ekiplerin daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacağı öğrenildi. İBB'den alınan bilgiye göre beton saksılardan sökülen ağaç ve bitkiler park ve bahçelere ekilecek.

Öte yandan çalışmaların sabaha kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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