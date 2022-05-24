Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık eden 3 şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık eden 3 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık eden 3 şahıs tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde 2 askerin şehit düştüğü ve 15 askerin yaralandığı bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 3 şahıs tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 2 askerin şehit düştüğü ve 15 askerin yaralandığı bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 3 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2016 tarihinde Erciş ilçesinde bulunan Pay Jandarma Karakolunda 2 askerin şehit olduğu ve 15 askerin yaralandığı bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu eyleme yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 şahsın yakalanmasına yönelik, 17 Mayıs 2022 tarihinde 3 ayrı ilde yapılan operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltında bulunan şahıslar, 23 Mayıs 2022 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet duygusu ile anıyoruz" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saldırı, Bomba, Şehit, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title