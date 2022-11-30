Bomba şüphesiyle patlatıldı içinden salça çıktı 3. Sayfa Haberleri Bomba şüphesiyle patlatıldı içinden salça çıktı Sivas'ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta ekipleri alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantanın içinden yağ, salça ve badem çıktıSİVAS Sivas'ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta ekipleri alarma geçirdi,... Bomba şüphesiyle patlatıldı içinden salça çıktı Sivas'ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta ekipleri alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantanın içinden yağ, salça ve badem çıktı SİVAS Sivas'ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta ekipleri alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantanın içinden yağ, salça ve badem çıktı. Olay kent merkezi Yenişehir Mahallesinde bulunan otogarda meydana geldi. Yolculardan biri çantasını unutunca durumundan şüphelenen vatandaş hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı. Olay yerine gelen uzman ekip, uzaktan fünye ile çantayı patlattı. Patlatılan çantanın içerisinden yağ, salça ve badem çıktı. Çantanın içerisinden çıkanları görenler rahat bir nefes aldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivas 3. Sayfa Haberler

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