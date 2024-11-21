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Bomba Siklonu ABD'nin Kuzeybatısında Can Kayıplarına Neden Oldu

Bomba Siklonu ABD'nin Kuzeybatısında Can Kayıplarına Neden Oldu
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ABD'nin kuzeybatısında etkili olan bomba siklonu nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine yol açtı.

ABD'nin kuzeybatısında etkili olan bomba siklonu nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin kuzeybatısında etkili olan bomba siklonu nedeniyle bilanço artıyor. Washington eyaletinde bomba siklonunun yol açtığı şiddetli rüzgar nedeniyle evinin üstüne ağaç devrilen bir kadın hayatını kaybetti. Böylece siklonda can kaybı 2'ye yükselmiş oldu. Seattle şehrinin güneydoğusundaki Maple Vadisi'nde bir ağacın karavanlarının üzerine devrilmesi sonucu ise 2 kişi yaralandı.

Washington'ın batısında okullar eğitime ara verdi

Eyalette saatte 110 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar ağaçların ve elektrik hatlarının devrilmesine yol açarken, 368 bin 443 ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kanada'nın Pasifik kıyısındaki British Columbia eyaletinde de siklon nedeniyle 225 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi. Washington'ın batısında okullar eğitime ara verdi.

Bellevue İtfaiyesi, "Şehrin birçok noktasında ağaçlar devriliyor ve evlerin üzerine düşüyor. Mümkünse en alt kata gidin, pencerelerden uzak durun ve dışarı çıkmayın" açıklaması yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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