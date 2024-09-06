Bomba İhbarı Üzerine Hindistan Uçağı Erzurum'a Acil İniş Yaptı
Hindistan'dan kalkan bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Bu durumun ardından Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı. Olayla ilgili güvenlik önlemleri artırıldı ve yolcuların güvenliği sağlanmaya çalışıldı.
Bomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı
ERZURUM Bomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı.
Hindistan 3-sayfa Erzurum
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