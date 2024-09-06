Hindistan Uçağına Bomba İhbarı: Erzurum'a Acil İniş Yaptı
Hindistan'ın Vistara Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Mumbai'den Münih'e gitmekteyken bomba ihbarı sonrası Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Güvenlik önlemleri için uçağın inişi sağlanırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Bomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı
ERZURUM - Hindistan uçağına bomba ihbarı yapıldı. Mumbai'den Almanya'nın Münih kentine giden Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı.