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Bomba İhbarı Üzerine Hindistan Uçağı Erzurum'a Acil İniş Yaptı

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Bomba ihbarı nedeniyle Hindistan'a ait bir uçak Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Olay sonucu Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı. Güvenlik güçleri, uçaktaki yolcuları ve ekip üyelerini tahliye ederek güvenlik önlemleri aldı. İlgili birimler, ihbarın doğruluğunu araştırmak için harekete geçti.

Bomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı

ERZURUM Bomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hindistan 3-sayfa Erzurum

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