Bomba İhbarı Üzerine Hindistan Uçağı Erzurum'a Acil İniş Yaptı
Bomba ihbarı nedeniyle Hindistan'a ait bir uçak Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Olay sonucu Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı. Güvenlik güçleri, uçaktaki yolcuları ve ekip üyelerini tahliye ederek güvenlik önlemleri aldı. İlgili birimler, ihbarın doğruluğunu araştırmak için harekete geçti.
Bomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı
ERZURUM Bomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı.
Hindistan 3-sayfa Erzurum
Sıcak Gelişme:
Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yaptı.