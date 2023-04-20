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Bomba arama köpeği şüphelendi silah çıktı

Bomba arama köpeği şüphelendi silah çıktı

3. Sayfa Haberleri

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurulan araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurulan araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaynaşlı İlçesi Üçköprü Köyünde şüpheli bir otomobilin durdurularak bomba arama köpeği ile yapılan aramada köpeğin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 3 adet 9 mm tabanca ve ele geçirildi. Şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılmış olup, ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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