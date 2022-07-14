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Bolvadin polisinden trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolvadin polisinden trafik denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücülere yönelik polis tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücülere yönelik polis tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ilçede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemeri, alkol, ışık ve hatalı sollama konularında trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere cezai işlem uygulandı. Bolvadin'in birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural hatası yapan ve evraklarında eksiklikleri görülen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Trafik ekipleri ayrıca şehir içi dolmuşlara da denetim yaptı. Çok sayıda sürücünün denetlendiği uygulamanın ardından kurallara uymadıkları tespit edilen 2 sürücüye trafik yönünden idari para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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