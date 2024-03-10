Bolvadin'de tırın kontrolden çıkmasıyla faciadan dönüldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın kontrolden çıktığı kazada faciadan dönüldü.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. İdaresindeki 54 AEH 576 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol ortasındaki refüje girip, aydınlatma direğini ve çam ağacını yıkarak durabildi. Kaza esnasında yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan ise olmadı. - AFYONKARAHİSAR