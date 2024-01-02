Bolvadin'de Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bolvadin- Emirdağ karayolu üzerinde denetim yapıldı. Denetimde durdurulan araç sürücülerine kış şartlarında araç kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, emniyet kemeri kullanımının önemi, araçta bulunması gereken malzemeler ve kış lastiğinin önemi ve olması gereken diş derinliği konularında bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR