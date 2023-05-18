Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bolvadin'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim

Bolvadin'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tescilsiz ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde yaklaşık 20 bin TL'lik trafik cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tescilsiz ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde yaklaşık 20 bin TL'lik trafik cezası kesildi.

Denetim Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Çok sayıda ekibin görev aldığı denetimde motosiklet sürücülerine yönelik abart egsoz takılı, ehliyetsiz ve plakasız motosikletler ile kırmızı ışıkta geçenlere yaklaşık 20 bin TL trafik cezası kesildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title