Bolvadin'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tescilsiz ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde yaklaşık 20 bin TL'lik trafik cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tescilsiz ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde yaklaşık 20 bin TL'lik trafik cezası kesildi.

Denetim Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Çok sayıda ekibin görev aldığı denetimde motosiklet sürücülerine yönelik abart egsoz takılı, ehliyetsiz ve plakasız motosikletler ile kırmızı ışıkta geçenlere yaklaşık 20 bin TL trafik cezası kesildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR