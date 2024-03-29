Bolvadin'de huzur ve güven için asayiş toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde huzur ve güven içerisinde bir seçimin geçirilmesi için asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında yapıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kadir Avcı ve Bolvadin İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya'nın katıldığı toplantıda hafta sonu gerçekleştirilecek 31 Mart Yerel Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde geçmesi için alınan tedbirler değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR