Bolvadin'de Güneş Enerjisi Santrali ile Tarım Arazi Sulaması Daha Ucuz Hale Geliyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Dünya Bankası Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi çerçevesinde yer altından pompaj yöntemiyle sulanan tarım arazilerinin elektrik enerjisi ihtiyacını Güneş Enerjisi Santrali kurularak çok daha düşük maliyetle sulanması sağlanacak.

İmalatların devam ettiği projede yüzde 90 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi. Projenin, 2024'ün ilk yarısında kullanıma açılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Bolvadin ilçesi GES projesinde şu anda çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Proje sahası Akarçay Havzası'nda olup, etrafı yüksek dağlarla çevrili kapalı havza durumundadır. Su kaynağı yeraltı sularıdır. 3 adet sulama alanında 10 adet pompa ile toplam büyüklüğü 5 bin 290 dekar olan tarım arazisi sulanmaktadır.

Çiftçimizin giderleri azalacak, kazançları artacak. Afyonlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 1 milyon lira daha fazla kazanacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR