Bolvadin'de Ev Taşlama Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın 'ev taşlama meselesinin yanlış anlaşılmasından' dolayı yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, önceki gece Bolvadin ilçesi Çarşı Camii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. ile F.K., ile yabancı uyruklu Muhammet E. (30), E.E. ve M.E., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bir birlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olayda, Muhammet E., E.E. ve M.E. isimli şahıslar yaralandı. Bolvadin Devlet Hastanesin kaldırılan yarılardan Muhammet E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı ihbar alan polis ekipleri ise bölgeden kaçan 2 şüpheli C.K. ile F.K.'yı 20 dakika içerisinde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, tutuklanarak şahısların ifadelerinde yabancı uyruklu şahısların evinin önünden geçerken kendilerine 'bizim evi mi taşlayacaksınız' diye saldırdıkları ve kavganın bundan dolayı çıktığını söyledikleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR