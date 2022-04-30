Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bayram tedbirlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri trafikte radar uygulaması yaptı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bayram tedbirlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri trafikte radar uygulaması yaptı.

Bolvadin ilçe merkezinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından radarla hız kontrolü yapıldı. Şehir merkezindeki hız sınırı olan 55 kilometreyi aşan sürücülere para cezası kesildi. Radar uygulaması ile birlikte sürücülere ayrıca emniyet kemeri denetimi de yapıldı. Yaklaşık 1 saat yapılan uygulamada 9 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 160 TL idari para cezası kesildi. Radara takılan sürücüler ise uygulamayı memnun bulduklarını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Jandarma, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title