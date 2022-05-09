Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu İlçe çarşısında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe merkezindeki çarşıda çıkan yangında 15'e yakın dükkan alevlere teslim oldu.

Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu

İlçe çarşısında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe merkezindeki çarşıda çıkan yangında 15'e yakın dükkan alevlere teslim oldu. Yanan dükkanlar arasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde ise patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 iş yeri alevlere teslim oldu. Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede, saat 05.00 sıralarında bir kasapta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title