Boluda 13 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bolu'da silahla yağma suçundan aranan D.A.Z. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bolu'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve asayiş timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, gece vakti silahla yağma suçundan aranan ve hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan D.A.Z. isimli şahsı saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa