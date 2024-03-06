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Bölücü Terör Örgütüne Ait Mağaralar ve Sığınaklar İmha Edildi

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Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-8' operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-8" operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-8" operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya ele geçirilen mühimmat ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"1 adet AT-13 Metis tanksavar füzesi, 2 adet güdümlü füze, 701 adet el bombası, 184 adet RPG-7 anti tank mühimmatı ve 64 kg C4 Patlayıcı olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Mardin, Hatay, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Tunceli, Bingöl ve Hakkari'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 204 tim, 2 bin 866 jandarma personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle "Bozdoğan-8" operasyonları düzenlendi.

Nusaybin, İskenderun, Dörtyol, Payas, Mutki, Hizan, Sehi, Kulp, Lice, Uludere, Silvan, Ergani, Genç, Pervari, Ovacık, Cudi ve Gabar kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, AT-13 Metis tanksavar füzesi, 2 adet gümülü füze, 184 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 42 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 701 adet el bombası, bin 303 adet fünye, (EYP yapmak üzere hazırlanan) 63 kg C4 ve amonyum nitrat, 10 adet EYP ve anahtar sistemi, 4 bin 12 adet mühimmat (piyade ve makineli tüfek fişekleri) 5 adet lav silahı, 8 adet Roketatar (Anti-Personel Harp Başlığı), 57 adet 12,7 mm çapında Zagros ve uçaksavar mühimmatı, 2 adet anti-tank mayını, bombaatar, 8 adet bombaatar mühimmatı, 7 adet Dragunov ve Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet basma düzeneği, havan mühimmatı, 2 adet lazer mesafe ölçer, 2 adet Dragunov dürbünü, 18 adet Dragunov şarjörü, 32 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 6 adet araç ve el telsizi, 47 adet tüp, çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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