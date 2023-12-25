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Kara harekatıyla 30, hava harekatıyla 26 olmak üzere toplamda 56 terörist etkisiz hale getirildi

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Bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen sızma ve saldırı girişiminin ardından kara harekatıyla 30, hava harekatıyla 26 olmak üzere toplamda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen sızma ve saldırı girişiminin ardından kara harekatıyla 30, hava harekatıyla 26 olmak üzere toplamda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dün kara harekatıyla 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, bugün ise hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26 olduğunu bildirdi. Böylelikle bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen sızma ve saldırı girişiminin ardından toplamda 56 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yaşar Güler Saldırı Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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