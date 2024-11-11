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Bolu Yedigöller'de Aile Uçurumdan Düşmekten Kıl Payı Kurtuldu

Bolu Yedigöller'de Aile Uçurumdan Düşmekten Kıl Payı Kurtuldu
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Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı'na giden bir ailenin otomobili, kaygan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten uçurumdan aşağı yuvarlandı. Şans eseri aile kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'na ziyarete giden 4 kişilik aile, otomobilleriyle uçurumdan aşağı yuvarlandı. Ölümden dönen aile kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde Ayıkayası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Yedigöller'e günü birlik tatil için gelen 4 kişilik aile dönüş yolunda ölümden döndü. İçinde 4 kişinin bulunduğu Murat D. yönetimindeki 34 VV 1489 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Yaklaşık 15 metre uçuruma düşen otomobil ağaca çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 4 kişide kazayı yara almadan atlattı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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