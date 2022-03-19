Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var" - Haberler

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Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Kazaya 18 araç karışmış durumda.

BOLU (İHA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var"

"Yarım saat içinde yol açılacak"

BOLU - Bolu Valisi Ahmet Ümit, tünel içinde meydana gelen kazada yaklaşık 30 yaralının olduğunu belirterek yolun yarım saat içinde trafiğe açılacağını söyledi.

Kaza yerinde inceleme yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Trafik D100 istikametinden veriliyor. Yarım saat içinde yol açılacak, araçların bazıları kaldırıldı. Tırların kaldırılması biraz zaman alacak ancak yol açılacak. Vatandaşlarımıza dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Bir kişi ağır yaralı olmak üzere toplam 30 civarında yaralımız var. Ekiplerimiz yolların buzlanmaması için gerekli çalışmaları yapıyor. Genel anlamda yollarımız açık" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit: Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var

Bolu Valisi Ahmet Ümit: Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var

Bolu Valisi Ahmet Ümit: Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var

Bolu Valisi Ahmet Ümit: Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var

Bolu Valisi Ahmet Ümit: Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var

Bolu Valisi Ahmet Ümit: Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var

Bolu Valisi Ahmet Ümit: Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var

Bolu Valisi Ahmet Ümit: Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var

Bolu Valisi Ahmet Ümit: Kazaya 18 araç karışmış durumda. 30 civarında yaralımız var

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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