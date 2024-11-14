Bolu TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Araç Karıştı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza maddi hasarla atlattı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Rüzgarlar köyü köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 ABP 043 Fiat marka plakalı otomobil trafikte yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen 37 KG 585 plakalı Hyundai marka otomobil, araca arkadan çarptı. Aynı istikamette seyreden 34 KAM 010 plakalı tır ile 34 KBA 400 plakalı tır da duramayarak zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucunda bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı olmadığının belirtilmesinin ardından sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken, jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. - BOLU