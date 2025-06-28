Bolu TEM Otoyolu'nda Tır ve Cip Çarpıştı: 2 Yaralı

Bolu TEM Otoyolu'nda cip ile çarpışan tır, orta refüje devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Çivril Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Eşref Ş. idaresindeki 50 G 81224 plakalı tır, aynı istikamette seyreden ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahıs yönetimindeki 30-7893 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip bariyerlere savrulurken, tır ise orta refüje devrildi. Meydana gelen kazada tır içerisinde bulunan Eşref Ş. ile yolcu konumundaki Erhan Y. kabin içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik ekipler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU