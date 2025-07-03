Bolu TEM Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

Bolu TEM Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı
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Bolu TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı ve olay yerine gelen ekipler trafik akışını sağladı.

Bolu TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Akçakavak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki 34 UD 0109 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü yara almazken, kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri ise araçtan yola fırlayan parçaları temizledi. Meydana gelen kazada, araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, çekici yardımıyla aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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