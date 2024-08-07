Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Kaçak Orman Emvaline Geçit Vermiyor

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ormanlarda kaçak orman emvaline geçit vermiyor.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çaltepe Orman İşletme Şefliğinde görevli personel tarafından ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması kapsamında, muhtemel kaçak emval nakliyatının önüne geçmek amacıyla "Mobil Koruma Kontrol" noktaları ve geçici koruma noktalarında denetimler yapıldı. Çaltepe Orman İşletme Şefliği Merkeşler Köyü Yaylası yolunda oluşturulan mobil kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman emvali yüklü kamyonlar durduruldu. Orman ve köy yollarından ana arterlere bağlanan noktalarda yapılan denetim uygulamasında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası ve nakliyeleri denetlendi. Benzer uygulama Bolu Orman İşletme Müdürlüğünün diğer işletme şeflikleri tarafından da farklı noktalarda gerçekleştirildi. Önleme ve arama uygulamalarına rutin bir şekilde devam edileceği bildirilirken, yetkililer tarafından "Ormanlarımızı korumak geleceği korumaktır. Gelecek kuşakların emaneti olan ormanlarımız için 7 gün 24 saat nöbetteyiz" denildi. - BOLU