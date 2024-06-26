Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin giriş yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, takla atarak yolda tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mudurnu- Bolu yolunda Mudurnu ilçesinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden T.F.K idaresindeki 81 AU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yolda takla attı. Meydana gelen kazada tepetaklak olan otomobil içerisindeki sürücü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada hafif şekilde yaralanan sürücünün ayakta tedavisi yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU