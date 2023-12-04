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Bolu'nun Ağaççılar köyünde referandum yapıldı

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Bolu'nun Ağaççılar köyüne bağlı Beyaz İnci Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, belediye sınırları içerisinde kalabilmek için sandık başına gitti. Referandum sonucunda 135 vatandaş 'evet' yönünde oy kullanırken, 4 vatandaş 'hayır' yönünde oy kullandı.

Bolu'nun Ağaççılar köyüne bağlı Beyaz İnci Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Ağaççılar köyünden ayrılmak ve belediye sınırları içerisinde kalabilmek için sandık başına gitti.

Bolu'nun merkeze bağlı Ağaççılar köyü Beyaz İnci Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, hizmetlerin Bolu Belediyesi tarafından yapılması ve yerel seçimlerde merkez ilçe belediye başkanlığı için oy kullanmak istemiyle referanduma gitti. Sandık seçmen listesinde 561 seçmenin bulunduğu seçimde, 139 vatandaş oy kullandı. "Evet" ve "Hayır" olmak üzere kullanılan oyların sonucunda 135 vatandaş "evet" yönünde oy kullanırken, 4 vatandaş "hayır" yönünde oy kullandı.

Merkez ilçe seçim kurulunca yapılan oylama sonucunda Ağaççılar Köyü'nün bir mahallesi olan Beyaz İnci yerleşkesinde ikamet eden bazı vatandaşlar, artık ya Kılıçarslan ya da Alpağut Mahallesi seçmeni olacak.

"Resmi yazışmalar biterse 31 mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanabilecekler"

Yapılan seçimle ilgili köy muhtarı Turan Cebeci, "Seçime katılanların yarısında bir fazlası olması gerekiyor. Oylama sonucu inşallah vatana millete hayırlı olur. 31.12.2023 tarihine kadar hudutlar meydana çıkar işlemler tamamlanır resmi yazışmalar biterse 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanabilecekler" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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